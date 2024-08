Mercat medieval massiu a Guimerà

Publicat per Xavi Santesmasses Verificat per Creat: Actualitzat:

Guimerà va tancar ahir un mercat medieval massiu. L’alcalde, Salvador Balcells, va qualificar d’èxit aquesta 29a edició, a paser de la calor del cap de setmana, que va omplir els carrers a última hora de la tarda. Els carrers estrets i parets gruixudes van aïllar de les altes temperatures. Va congregar més d’un centenar de paradistes d’artesania i va implicar l’obertura a les visites de moltes cases particulars, autèntics museus com són els onze cellers, la carnisseria, la ferreria o la fusteria, entre d’altres. Per al 30 aniversari la comissió “començarà a preparar les properes setmanes l’efemèride amb alguna iniciativa de gran impacte”. La comissió del mercat medieval està formada per 15 persones que es reparteixen l’organització de les diferents tasques com són l’obertura a les visites de les cases, les visites guiades, la barra, la distribució del trànsit motoritzat o la senyalització dels punts establerts per aparcar els vehicles dels visitants. Segons l’alcalde, “en el muntatge participen més de 200 veïns, la pràctica totalitat de la població”.

El Mercat Medieval de Guimerà va començar a celebrar-se fa ara vint anys fruit de diverses iniciatives que van arrelar en la idea final d’un mercat medieval. D’una banda, els anys anteriors, Pepita i Joan Duc van organitzar uns sopars medievals. El consistori va recuperar en festes assenyalades com Nadal una espècie de mercat festiu. Una altra iniciativa va ser buscar gent amb el cognom Guimerà per tots els ajuntaments d’Espanya i es va arribar fins i tot a contractar un avió des de les illes Canàries, terra d’origen del poeta Àngel Guimerà, per portar les persones que tenien aquest nom fins al poble. Tot això va materialitzar la creació del Mercat Medieval aprofitant l’urbanisme d’aquesta població que ha mantingut fins avui la seua estructura medieval.