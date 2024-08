Rentar la cara a la caserna

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

Agramunt fa temps que treballa en la rehabilitació de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil per convertir-la en habitatges socials destinats a persones amb discapacitat o especials dificultats ateses a l’Associació Alba. En el marc d’aquest projecte de construcció i arquitectura comunitària i social, quinze joves de diferents punts de Catalunya van participar entre el 13 i el 27 de juliol en un camp de treball de la Generalitat que es va centrar a millorar i condicionar la part exterior de l’edifici (jardí), accessible a tota la població de la capital del Sió.

Cristian Sánchez, una dels monitors del camp de treball gestionat per Lleure Quàlia amb la col·laboració de l’ajuntament d’Agramunt, va fer una valoració “molt positiva” de la implicació dels joves: “Han treballat moltíssim i el resultat ha estat excel·lent.” Sánchez va explicar que una de les primeres tasques que van portar a terme va ser remoure tota la terra i anivellar-la, alhora que “vam construir un pilar de formigó amb l’ajuda del consistori”. Sánchez va dir que “vam continuar estenent una tela per evitar que creixin males herbes, vam plantar herbes aromàtiques, un parell d’arbustos i un codonyer i vam estendre la grava i pedra volcànica per oferir un contrast”. Finalment, va afegir que “vam preparar el camí amb fustes i vam instal·lar un banc, construït també pels joves a la fusteria Va!de fusta que té Alba a Agramunt.” Sánchez va assegurar que “tot el disseny ha estat ideat pels joves”.La Sira, l’Aduna, l’Ariadna i la Júlia van ser quatre de les 15 participants i totes van posar en relleu “el bon ambient” creat alhora que van destacar “la motivació de veure com el treball ha anat progressant i la gratificació d’aportar alguna cosa”.

Reforma a càrrec d’estudiants d’arquitectura

La reforma de l’antiga caserna d’Agramunt va a càrrec d’estudiants de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV) de la UPC, que es van batejar amb el nom de VIBRA i el projecte va començar el 2021. L’edifici es rehabilita amb criteris de sostenibilitat ambiental i estalvi energètic, tant en el disseny com en els materials.L’objectiu amb què treballa l’ajuntament, que continua buscant finançament per completar el projecte, és habilitar vuit pisos (de moment n’hi ha dos de la mà de VIBRA) i a la planta baixa instal·lar els serveis socials i la Policia Local.