La Fira de l'Ametlla de Vilagrassa celebra 20 anys amb accent en el teixit local

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

La Fira de l’Ametlla de Vilagrassa està d’aniversari, aquest cap de setmana vinent celebrarà la 20 edició amb una clara aposta per incrementar la participació del teixit associatiu local, segons va destacar l’alcalde, Josep Maria Mor. Entre les novetats destaca l’organització de la primera Cursa de l’Ametlla diumenge dia 15 a les 9.00 hores i una ruta per descobrir racons del poble de la mà de l’associació El Cercle que, en aquesta ocasió, se centrarà en el peculiar campanar, que es podrà visitar, i la plaça Major.

Com és tradició, el certamen inclourà diferents homenatges com l’Ametlla de Plata, que s’entregarà a Antoni Tolmos per la seua trajectòria com a músic i compositor, i la distinció de Corriolaire Major, que es donarà a l’actriu Lara Díez per les seues aportacions humorístiques a Polònia de TV3. Un guardó que fa “especial il·lusió” al primer edil és l’homenatge a la pagesia local, que en aquesta ocasió recaurà en Remei Filella. Coincidint amb els 20 anys del certamen, hi haurà una exposició amb els diferents veïns homenatjats. El municipi de l’Urgell reconegut aquest any serà els Omells i un dels atractius del certamen que repetirà serà el concurs de pujar un sac d’ametlles amb politja al campanar.