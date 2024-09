L'Aplec de Sant Eloi de Tàrrega es manté viu

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

Tàrrega va celebrar ahir amb bona afluència de visitants l’Aplec de Sant Eloi, tradició centenària que es manté de l’antiga Festa Major de Setembre. Són molts els targarins que consideren cita obligada pujar al Parc de Sant Eloi el segon diumenge de setembre per disfrutar d’una matinal d’activitats populars.

En aquesta ocasió, l’Associació dels Amics de l’Arbre va optar per no inaugurar cap monument ni nou espai, com era tradició en els últims anys. La seua nova presidenta, Rosa Maria Perelló, va destacar que “volem gaudir d’aquesta diada” i va avançar que “durant l’any incrementarem les activitats al parc”, en lloc de concentrar-ho tot en unes quantes jornades.

Perelló també va agrair la col·laboració de “moltes persones” que fan possible la festa. Per la seua banda, l’alcaldessa, Alba Pijuan, va destacar que “es tracta d’una cita fidel dels targarins”.

Un dels trets distintius de la festa va ser l’esmorzar amb coca i préssec i la venda d’una rajola commemorativa, aquest any dedicada al monument a Pompeu Fabra. També hi va haver ball de gegants amb La Fal·lera Gegantera, jocs tradicionals de Fefe i Cia, exhibició d’ensinistrament de gossos amb el Club Agility Tàrrega i el ja tradicional Concurs Nacional de Colles Sardanistes a càrrec dels Amics de la Sardana i amb la Cobla Tàrrega, que en la 39a edició va comptar amb tretze colles i va guanyar Dolç Infern de Lleida.