El Canal d'Urgell descarta donar el sisè hidro i tancarà la campanya de regs a finals de mes

La junta de govern del Canal d’Urgell va descartar ahir donar un sisè hidro o torn de reg per culminar la campanya i va dir que la tancarà l’últim cap de setmana del mes. El president dels regants, Amadeu Ros, va assegurar que les aportacions d’aigua del riu Segre són “mínimes” malgrat les últimes pluges i que falten 20 hectòmetres cúbics de reserves als pantans per acordar un sisè torn de reg. Ros va assegurar que amb el cinquè hidro els agricultors han pogut regar més de sis vegades els cultius, segons la varietat.

“Les aportacions del riu són encara un 30% menors que les que necessitem en un any normal”, va dir Ros. El sistema Oliana-Rialb emmagatzema 241 hectòmetres cúbics d’aigua bruts. Algunes veus crítiques com les del Manifest del Gran Urgell consideren que aquest volum és prou per a un sisè hidro i ho han reclamat.

En paral·lel, el president de la comunitat de regants del Segarra-Garrigues, Josep Maria Jové, va afirmar que “de cara a l’any que ve preveiem una campanya normal, sense cap tipus de restricció” amb les reserves actuals. Malgrat això, va avançar que “a partir d’ara haurem d’acostumar a respectar-nos les concessions assignades per cultius, de 1.500, 3.500 o 6.500 metres cúbics d’aigua per hectàrea i any, tal com hem fet aquest 2024”. Jové va fer aquestes declaracions en la jornada tècnica de la vintena edició de la Fira de l’Ametlla de Vilagrassa. Va recordar que el pla hidrològic preveu revisar “totes les concessions i s’aplicaran les noves fixant-se en les necessitats dels cultius. Aquesta és l’aposta de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre”.

De fet, en el Segarra-Garrigues, va indicar que “aquesta campanya ho hem fet així, hem donat aigua a tots fins al límit de les concessions segons els convenis”.Quant a la campanya actual, Jové va dir que, després d’un inici difícil, posteriorment “vam poder donar aigua a totes les finques, totes les collites s’han pogut salvar”, i “no hi ha hagut pèrdues en els cultius del Segarra-Garrigues”.Jové es va mostrar optimista amb la incorporació de nous regants en el sistema del Segarra-Garrigues ja que “aquesta sequera ha estat un revulsiu perquè la gent s’apunti i hi ha més demanda per posar noves finques en regadiu que el pressupost disponible de la Generalitat”. Actualment el Segarra-Garrigues té 16.000 hectàrees regades d’un total de 20.000 d’apuntades al projecte.

Reclamen utilitzar biocida contra les plagues de conills al camp

Francesc Xavier Miarnau, gerent de Miarnau Agritecno, va impartir una xarrada en el marc de la Fira de l’Ametlla sobre el control de rosegadors, talps i conills amb Arvalin Phos i va reclamar “ampliar el registre del fosfur d’alumini perquè també pugui utilitzar-se com com a fitosanitari i no únicament com a biocida per poder acabar amb la plaga de conills als camps”. Miarnau va defensar en aquest sentit que “el fosfur d’alumini s’aplica de forma localitzada, no és contaminant i no afecta la cadena tròfica”.