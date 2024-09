Clam en defensa de l'agricultura

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

“Una de les estratègies principals del nou govern serà posar en relleu els aliments per la seua part econòmica, mediambiental, cultural, social i, sobretot, humana. Al camp i a les granges comença tot i és important un reconeixement als agricultors i els ramaders per part de la societat.” Així es va expressar ahir la secretària d’Alimentació de la Generalitat, Rosa Cubel, en la jornada central de la 20a edició de la Fira de l’Ametlla de Vilagrassa. Cubel va fer aquestes declaracions després de l’entrega dels guardons que en aquesta ocasió van recaure en Remei Filella, que durant 25 anys va estar al capdavant d’una granja de conills amb el seu marit (homenatge a la pagesia de Vilagrassa); al pianista, compositor i divulgador Antoni Tolmos (Ametlla de Plata), a qui els alumnes de l’escola de la localitat van interpretar la cançó El teu nom; i a l’actriu Lara Díez (Corriolaire Major). Cubel va elogiar el certamen de Vilagrassa per aquests reconeixements i en especial el de la pagesia, que va recaure en una dona per “fer visible el treball invisible”, va dir. El certamen va acollir també el concurs de pujar un sac d’ametlles amb politja al campanar, molt freqüentat. Xavi Creus va guanyar a la categoria masculina i Ester Cos, a la femenina. També hi va haver una mostra d’esquitllar ametlles a mà; una cercavila animada amb La Follia Band i el bestiari popular; una exposició dels homenatjats i els cartells de les vint edicions del certamen.