Bacus regna a Verdú

L’amenaça de pluja, i fins i tot amb la presència d’algunes tímides gotes, no va impedir que la Festa de la Verema i el Vi se celebrés amb magnificència ahir al migdia a la plaça Major de Verdú. Aquesta era la segona edició que el Bacus traslladava la jornada de diumenge a la plaça Major amb la Gran Piada com a acte central, en el qual el públic va poder veure com es trepitjava antigament el raïm després que les seues portadores arribessin a la plaça amb una carreta tirada per un tractor, que va haver de substituir al carro i al cavall a l’últim moment per la pluja.

Seguidament, van abocar el raïm (macabeu) a la piadora i tots els que ho van desitjar van poder trepitjar raïm perquè sortís el primer most de la temporada, que els visitants van poder degustar gràcies a un grup de nenes que el repartien en petits vasos. Com és tradició, les primeres a piar van ser la Piadora de l’Any 2024, distinció que va recaure en la veïna Sònia Vallverdú pel seu activisme i implicació en bona part de les entitats locals, i l’alcaldessa, Georgina Procter.La festa va comptar amb la presència del president de la diputació de Lleida, Joan Talarn, que va afirmar que “és una de les festes més importants de la demarcació que posa en relleu un dels productes que elaborem amb més qualitat, el vi”. Va fer una crida a “aprofitar allò que tenim com a territori per fomentar l’economia i l’arrelament de les persones”. També va anunciar un projecte amb la DO Costers del Segre “per fer més explícit aquest suport”. Per la seua part, l’alcaldessa de Verdú va fer una valoració “molt positiva” de la festa malgrat el mal temps i va agrair “la implicació de tots els veïns”. Procter va destacar que el poble francès de Cars, agermanat amb Verdú, hi va ser present amb un celler.

Exposició sobre la històrica Fira d’Animals de Peu Rodó

L’Antic Museu de Verdú va oferir durant tot el cap de setmana una exposició dedicada a la Fira d’Animals de Peu Rodó, que es va celebrar en aquest municipi de l’Urgell durant sis segles i que ara l’associació Xercavins vol recuperar, oferint els primers actes l’abril del 2025. L’exposició, organitzada entre Xercavins i l’Associació Alba, explica la importància d’aquest certamen amb fotografies i objectes de l’època. També posa en relleu el paper de les dones, ja que eren les responsables de convertir les cases en fondes on s’allotjaven els firaires i es preparava el menjar que venien, entre el qual hi havia tupina i esqueixada de bacallà.