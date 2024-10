Tàrrega comença a repartir els equips de reciclatge per a la recollida porta a porta

Publicat per Laia Pedrós Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

Tàrrega ha començat avui el repartiment dels kits de reciclatge per a la recollida de residus porta a porta parcial (per a dos fraccions: orgànica i rebuig) amb àrees d’aportació que entrarà en funcionament a la ciutat el dia 5 de novembre. Està previst que durant aquest mes d’octubre es reparteixin 8.500 cubells entre tots els domicilis als quals cal afegir els cubells d’ús comercial. La ciutadania ha rebut una carta a casa i durant les pròximes quatre setmanes ha de passar per l’Espai MerCAT a recollir el seu kit, de dimarts a dissabte en horari comercial. Tant el president del consell comarcal de l’Urgell, José Luis Marín, com l’alcaldessa, Alba Pijuan, han assenyalat que “avui és un dia molt important per a la ciutat”.

Marín ha detallat que el repartiment dels kits s’acabarà el dia 30 d’octubre i durant aquest mes també organitzaran reunions informatives amb les 137 comunitats de veïns de la ciutat.

Els dies 3 i 4 de novembre es retiraran tots els contenidors de les fraccions d’orgànica i rebuig de la via pública i el dia 5 començarà la recollida porta a porta parcial amb àrees d’aportació. L’orgànica es recollirà els dimarts, els divendres i els diumenges i el rebuig, els dilluns cada 15 dies. Els residus de tèxtil sanitari es poden treure tots aquests quatre dies, però en cas de fer-ho el dia de l’orgànica han de ser en un cubell separat.

El president del consell comarcal de l’Urgell ha explicat que aquest nou sistema de recollida de residus ja ha arribat a mitja comarca, només falten els municipis de la Vall del Corb i Bellpuig, aquest últim no va amb el pack d’Urgell Net. Segons Marín, “de moment els resultats són molt bons amb índexs de reciclatge del 75 i el 80% i en alguns pobles fins i tot s’ha arribat al 95%, fet que demostra que aquest sistema funciona molt”. El president del consell ha reconegut que Tàrrega és molt més gran i “la logística és més complicada”.

Marín ha demanat la col·laboració de tota la ciutadania perquè “és una millora de la ciutat i del medi ambient”. En aquest sentit, també s’ha manifestat l’alcaldessa de Tàrrega: “Demano la conscienciació i la implicació de la ciutadania” i ha animat a consultar tots els dubtes i a assistir a les reunions informatives perquè “es tracta d’un canvi per anar millor que suposa un pas endavant per al medi ambient”.

L’índex de reciclatge a Tàrrega és del 38% i a la comarca de l’Urgell, d’un 51%. Actualment a la Vall del Sió, amb aquest sistema, ja és d’entre un 85 i un 90%. L’objectiu a Tàrrega és assolir un 75%.