El disseny d'una alumna, en una bossa

Mobles Tedal va presentar dilluns de la setmana passada la bossa reutilitzable commemorativa per celebrar els seus 30 anys que ha elaborat a partir d’un disseny d’una alumna de l’Escola Ondara que ha guanyat el concurs organitzat per l’empresa de Tàrrega. La guanyadora és Maria Fernández, alumna de 2n curs d’Interiorisme a l’Escola Ondara, que va rebre un xec de 200 euros.

El concurs es va fer el passat curs escolar i hi van participar 22 alumnes d’Estudis Superiors de Disseny d’Interiors i Disseny Gràfic. Un jurat va seleccionar tres dissenys que es van posar a votació popular, en què van participar més de 500 persones i el disseny guanyador va rebre gairebé la meitat dels vots. Jordi Porta, responsable de Mobles Tedal, va agrair la participació del centre en la seua proposta i, especialment a tots els alumnes que van fer un disseny pensat per a la bossa commemorativa. En l’entrega del xec i la presentació de la bossa, que va tenir lloc a les instal·lacions de l’Escola Ondara, Porta també va posar en relleu aquest concurs perquè “ha estat un exercici pràctic que els servirà de cara a la vida professional”. Mobles Tedal repartirà les bosses commemoratives entre els seus clients i ha anunciat que té preparades accions per celebrar les seues tres dècades.

Tant l’empresa com el centre educatiu destaquen aquestes col·laboracions, que fan territori

Des de l’Escola Ondara, el seu director, Xavier Brufau, també va agrair que les empreses del territori pensin en el centre per als seus projectes.