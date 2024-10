Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Primer pas per habilitar una residència artística a Cal Trepat de Tàrrega vinculada a FiraTàrrega. L’ajuntament ha iniciat la redacció del projecte executiu, que permetrà convertir part de l’antiga casa del complex industrial de Cal Trepat en una residència d’artistes. Aquest espai estarà vinculat a FiraTàrrega amb la finalitat d’oferir allotjament temporal a artistes i donar resposta a les necessitats culturals emergents en el marc dels seus programes creatius: Suport a la Creació i Hivernem.

En aquest sentit, la Generalitat de Catalunya ha concedit una subvenció d’11.654 euros al consistori per a la redacció del projecte executiu. L’ajuda s’emmarca en la línia de subvencions per a obres en equipaments culturals durant el període 2023-2025. Per tant, aquesta ajuda suposa un pas significatiu per continuar preservant el patrimoni existent en el conjunt arquitectònic de Cal Trepat, en aquest cas l’edifici en el qual vivia la família Trepat.El projecte inclou la rehabilitació de la primera, la segona i la tercera plantes de l’immoble. A més, es preveu adaptar l’antic habitatge a l’actual normativa d’accessibilitat i als nous usos culturals i museístics.Un dels aspectes clau d’aquesta intervenció serà la substitució dels tancaments de fusta exteriors a les façanes i la torre del rellotge, que es troben en estat de degradació avançada. Les millores permetran garantir la impermeabilització i la protecció de l’edifici, declarat BCIL, garantint-ne així la seguretat i la sostenibilitat a llarg termini.Val a recordar que l’ajuntament va posar en marxa l’any passat a la planta baixa del mateix edifici un alberg de pelegrins que en el primer any ha rebut un total de 256 pelegrins que feien el Camí de Sant Jaume o el Camí Ignasià.

Un centre artístic, projecte pendent a la ciutat

L’ajuntament de Tàrrega fa anys que tenia a sobre de la taula un projecte per dotar la ciutat d’un centre artístic. El 2006 volia adequar l’antiga Farinera Balcells com a espai polivalent per a les arts i com a auditori. El projecte no es va acabar desenvolupant a causa que va arribar la crisi econòmica. Ara el consistori està convertint diferents espais de Cal Trepat per a usos artístics. Primer va ser la millora de nau 18 de l’antiga fàbrica, en la qual moltes companyies preparen els seus espectacles, després s’hi van traslladar les oficines de FiraTàrrega, i ara s’habilitarà aquesta residència.