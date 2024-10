Ordeig elogia el torró d’Agramunt i el posa com a exemple de referent alimentari

Publicat per Laia Pedrós Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, ha estat l’encarregat d’inaugurar aquest migdia la 35a edició de la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra d’Agramunt com ha elogiat el torró d’aquest municipi de l’Urgell i l’ha posat com a exemple “del que han de fer els altres productes alimentaris del país en la seva aposa per la qualitat, la proximitat, la creativitat i la innovació mantenint la tradició".

Per la seva part, l’alcaldessa d'Agramunt, Sílvia Fernàndez, ha afirmat que "la Fira del Torró és el millor aparador d'Agramunt i del dolç del nostre país" i ha destacat que s'ha convertit en una "fira gastronòmica de referència". Mentrestant, la directora de la Fira, Tamara Lombardo, ha fet referència a l'èxit de la primera Acadèmia del Torró amb què “la fira avança cap a la professionalització”.

La Fira del Torró compta amb més de 180 expositors i parades entre els quals destaquen els torronaires locals que aquest cap de setmana donen inici a la campanya de Nadal amb les seves creacions tradicionals que ofereixen juntament amb les innovacions.

Malgrat la pluja que ha estat present durant tot el matí, el certamen ha obert portes amb normalitat i fent ple en les diferents sessions programades a l’Aula del Gust i a l’Aula del Tast.