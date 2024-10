La primera acadèmia del torró d'Agramunt obre amb èxit i repetirà l'any que ve

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

Uns 60 estudiants del cicle formatiu de grau mitjà de Forneria, Pastisseria i Confiteria de l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida i de l’institut Ribera del Sió d’Agramunt van participar ahir en la primera Acadèmia del Torró de la Fira del Torró d’aquesta localitat, iniciativa que s’ha estrenat en la 35a edició del certamen després d’anys de reivindicacions amb l’objectiu de professionalitzar-lo. La directora de la Fira del Torró, Tamara Lombardo, es va mostrar molt satisfeta del resultat perquè “fa molts anys que un dels reptes de la fira era la professionalització, donar-li aquest punt tècnic amb unes jornades en què puguin participar els estudiants que s’estan preparant per ser pastissers o xocolaters”. Lombardo va assegurar que “els estudiants han estat molt atents i esperem que aprofitin jornades com aquesta per motivar-se i per veure que el que estan estudiant té molt futur”. La idea és que l’Acadèmia del Torró tingui continuïtat i es pugui consolidar al calendari coincidint amb el divendres previ al certamen. Lombardo no va descartar que en un futur la jornada formativa pugui complementar-se amb l’obertura del certamen per al sector més professional.

En aquesta primera edició de l’Acadèmia del Torró, la jornada formativa va anar a càrrec de tres reconeguts ponents del sector. La primera va ser Zoe Valero, segona generació de Torrons Fèlix, que va parlar de la importància de mantenir i tenir present la tradició alhora que va explicar la història i els ingredients del típic torró d’Agramunt, que van seguir David Gil d’I+Desserts, que es va centrar en la innovació, i Josep Maria Ribé, xef director de la Chocolate Academy BCN, que va oferir una pinzellada sobre com introduir el torró a la pastisseria.La 35 edició de la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra obrirà les portes avui dissabte convertint Agramunt en la capital del dolç. Entre les novetats, destaca la celebració de la final del primer Campionat Nacional Torró Creatiu Mestre Àngel Velasco, organitzat per Torrons Vicens. Lombardo va afirmar que “és un orgull i un honor poder acollir pastissers i xocolaters de referència de l’àmbit estatal”. Altres novetats són la reinvenció de l’Espai Cuinetes per potenciar els productes de l’hort combinant les verdures amb el torró i el xocolate típics d’Agramunt, i la incorporació d’espectacles musicals infantils a les tardes a la plaça del Mercat, on hi ha jocs familiars.