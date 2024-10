Ordeig: “El torró d'Agramunt és un clar exemple d'aliment de qualitat i innovació”

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

“El torró d’Agramunt és un clar exemple del que han de fer altres productes alimentaris del país en la seua aposta per la qualitat, la proximitat, la creativitat i la innovació mantenint la tradició.” Així es va expressar el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, en la inauguració de la 35a edició de la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra d’Agramunt. Ordeig va anunciar que “el 2025 traurem una línia de subvencions per prioritzar les fires que posin en relleu els productes amb IGP i DOP”, com és el cas del Torró d’Agramunt. El conseller d’Agricultura també va recordar que l’any que ve Catalunya serà la Regió Mundial de la Gastronomia i va demanar a Agramunt que també s’hi afegeixi amb els seus productes alimentaris identificatius: el torró i el xocolate.

Per la seua part, l’alcaldessa d’Agramunt, Sílvia Fernàndez, va afirmar que “la Fira del Torró és el millor aparador d’Agramunt i del dolç del nostre país” i va destacar que “s’ha convertit en una fira gastronòmica de referència”. Per la seua banda, la directora de la Fira, Tamara Lombardo, va fer referència a l’èxit de la primera Acadèmia del Torró amb la qual “la fira avança cap a la professionalització”.La Fira del Torró compta amb més de 180 expositors i parades entre els quals destaquen els torronaires locals que aquests dies comencen la campanya de Nadal amb les seues creacions tradicionals, que ofereixen juntament amb les novetats. Torrons Vicens presenta torrons de plàncton; pi; poma de fira, i mandarina i yuzu; Torrons Virginias ofereix torrons de tiramisú i de ratafia alhora que ha recuperat el seu assortiment de galetes; Torrons Fèlix presenta en la seua línia de Torrons d’Autor un lingot de praliné d’ametlla, xocolate amb llet, caramel i cruixent d’arròs inflat amb un embalatge dissenyat per l’Associació Alba, i finalment Torrons Roig se centra a consolidar les seues tradicionals receptes amb l’arribada al negoci de la quarta generació familiar.L’Espai Cuinetes s’ha reformulat amb tallers pedagògics amb La Cistella de Montgai i Txica dxef posant en relleu la verdura d’hort.

Josep Rull i Eduard Pujol destaquen la qualitat agroalimentària

El president del Parlament, Josep Rull, i el portaveu de Junts al Senat, Eduard Pujol, van posar en relleu la qualitat agroalimentària dels productes de proximitat que ofereix el certamen i van destacar el paper clau dels productors locals en la promoció i la preservació de les tradicions gastronòmiques. D’aquesta manera, Rull i Pujol van visitar la fira a la tarda i van aprendre a elaborar el típic Torró d’Agramunt a la Cuita.

Marcos Díaz guanya el campionat Torró Creatiu Àngel Velasco

El pastisser Marcos Díaz, de la Pastisseria Rossana de Calafell, va quedar primer ahir en el primer Campionat Nacional Torró Creatiu Mestre Àngel Velasco organitzat per Torrons Vicens, una de les novetats del certamen. Ho va fer amb el torró Textures de Madagascar, en el qual combina cinc textures diferents i ingredients com el xocolate blanc, el caramel i la vainilla, aquesta última, perquè “li dona un toc especial i recorda la infància”, va apuntar.