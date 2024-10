Una Fira del Torró d'Agramunt amb rècord de vendes augura una gran campanya de Nadal

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

Agramunt va tancar ahir una Fira del Torró de rècord de manera que els torronaires auguren que la del pròxim Nadal serà una molt bona campanya. Tots els professionals van coincidir que el certamen ha estat un “gran èxit” i van vendre molt més que l’any passat. Ho van atribuir a diferents motius: el temps no tan calorós, el dia festiu del 12 d’octubre que va caure en dissabte i les novetats de la mà de professionals de la gastronomia reconeguts.

Des de l’ajuntament es van pronunciar en el mateix sentit. La directora de la Fira, Tamara Lombardo, va afirmar que “ha estat una fira multitudinària i el volum de vendes ha estat molt bo”. Lombardo va insistir en l’aposta per professionalitzar el certamen amb l’estrena de l’Acadèmia del Torró, que continuarà i potenciaran en futures edicions, alhora que va fer una valoració molt positiva del “nou” Espai Cuinetes amb tallers més pedagògics centrats en les verdures de l’hort del territori combinant-los amb el torró i el xocolate.

Àngel Velasco, de Torrons Vicens, va destacar que “la Fira del Torró d’Agramunt cada vegada té més fama i s’ha convertit en un referent que dona inici a la campanya de Nadal”. Velasco va fer una valoració molt positiva de totes les novetats, especialment les elaborades per Albert Adrià, Quique Dacosta, Ángel León i Jordi Roca, com el torró de llimó marroquí o el d’arròs i safrà o bé el pack de cremes de torró amb neules, que va tenir una gran demanda.

Val a destacar que Torrons Vicens exporta un 15 per cent de la seua producció i cada any creix de forma contínua especialment a nivell nacional. “Les perspectives per a aquesta campanya són molt bones, hi ha poc atur i això permetrà que la gent pugui donar-se uns privilegis”, va apuntar.

Marc Roig, de Torrons Roig, va fer una valoració “molt positiva” de la seua primera fira al capdavant del negoci, mentre que Zoe Valero, de Torrons Fèlix, va assegurar que “el balanç és molt positiu, aquest any el temps ens ha afavorit”. Valero es va mostrar sorpresa per la bona acollida del típic Torró d’Agramunt i “cada vegada són més els clients que busquen els nostres Torrons d’Autor”.

Àngel Jubete, de Torrons Virginias, va assegurar que “cada vegada són més els clients que venen a la recerca de les novetats”. En aquest sentit, “han tingut molt èxit les galetes que hem ressuscitat ja que abans es fabricaven a Lleida, i totes les novetats són sense sucre”. El certamen va acabar amb la proclamació com a XXIII Torronaire d’Honor de Ramon Puig Vicens, hereu de l’antiga firma Torrons Puig.

Sàmper anuncia dos noves rutes turístiques per a Agramunt

El conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, va anunciar ahir que Agramunt formarà part de la nova ruta turística Tasta el Gran Tour que impulsa l’Agència Catalana de Turisme i les diputacions en el marc de Catalunya, Regió Mundial de la Gastronomia 2025.

Ho farà amb dos rutes, una de situada al Museu del Torró i l’altra a la Xocolateria Jolonch, per promocionar els seus productes estrella. Sàmper va fer referència a la presència internacional del sector de la confiteria i el xocolate amb prop de 200 empreses exportadores de forma regular amb un increment del 3,3% entre els anys 2022 i 2023 després de doblar-se en l’última dècada.