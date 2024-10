Nova ruta saludable urbana a Tàrrega

Nous espais per practicar esport i fomentar la vida saludable ■ Amb aquesta acció, l’ajuntament de Tàrrega reafirma el seu compromís amb la salut pública i el benestar de la ciutadania, oferint espais adequats per a la pràctica esportiva i l ... - AJUNTAMENT DE TÀRREGA

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Tàrrega, en col·laboració amb l’Institut Català de la Salut, ha senyalitzat una ruta saludable urbana que recorre diferents barris de la ciutat. Amb un total de 8,5 quilòmetres d’itinerari, aquest recorregut permet a la ciutadania practicar activitat física de forma accessible i segura, fomentant un estil de vida actiu a qualsevol edat. La nova ruta saludable està senyalitzada amb petjades pintades al paviment cada cinquanta metres per facilitar-ne el seguiment i orientació. Aviat també es col·locaran senyalitzadors verticals que completaran les trepitjades.

Aquesta iniciativa es converteix en una opció atractiva per caminar, córrer o fer passejos, contribuint d’aquesta manera a la integració de l’activitat física com un hàbit diari. “No només és un espai per a la pràctica esportiva, sinó que també està dissenyada per afavorir la connexió entre barris, la cohesió social i l’ús del carrer com a espai de convivència”, va assenyalar el regidor d’Esports i Salut, Silveri Caro. “És, per tant, un nou pas endavant per convertir Tàrrega en una ciutat saludable i sostenible”, va afegir.

Incorporar a la rutina diària l’exercici físic regular, com caminar o córrer, millora significativament la salut física i mental, reduint el sedentarisme i prevenint malalties relacionades amb la inactivitat física. A més, aquesta ruta pot utilitzar-se per a programes de caminades organitzades des de l’ajuntament o per altres entitats locals. També es poden utilitzar per a activitats escolars, fomentant l’educació en valors saludables des de la infància.