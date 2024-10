Plaques solars desconnectades a Bellpuig

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Bellpuig va ser pioner a Lleida a impulsar una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum col·lectiu des d’un únic punt de generació. L’any 2022 va instal·lar plaques solars a la teulada del pavelló poliesportiu amb l’objectiu de dotar d’energia solar quatre edificis municipals: la zona esportiva, el consistori, la Casa de la Cultura i el casal d’entitats Carme Serra, tots situats a una distància de menys de 500 metres.

El problema és que tres anys després (el projecte es va aprovar el 2021), aquesta instal·lació fotovoltaica encara no s’ha pogut posar en marxa perquè està pendent dels tràmits d’Endesa per connectar-se a la xarxa elèctrica. L’alcalde, Jordi Estiarte, va criticar “les moltes traves” de l’empresa en la legalització de la instal·lació i va lamentar que “aquesta instal·lació té una vida útil de 25 anys, dels quals ja n’hem perdut tres”.

Un dels principals problemes va ser la instal·lació del comptador inversor, que finalment es va instal·lar l’estiu passat.Ara sembla que l’ajuntament ja veu la llum al final del túnel. Precisament, en el ple celebrat aquest mes d’octubre, es va aprovar l’adjudicació del subministrament elèctric per 65.554 euros a Atlas Energia Comercial SL, una de les subministradores de l’Associació Catalana de Municipis (ACM), “que serà l’encarregada de fer el balanceig dels kW entre aquesta instal·lació solar i l’elèctrica”, segons Estiarte, que va destacar la importància de posar en marxa al final aquesta instal·lació que “ha de servir també per fer pedagogia del consum elèctric compartit”, va apuntar.

La jornada sobre comunitats energètiques va reunir dissabte més d’una vintena de persones. - LAIA PEDRÓS

En un altre ordre de coses, en el marc de la Fira del Medi Ambient celebrada a Tàrrega, el Palau dels Marquesos de la Floresta va acollir dissabte una jornada sobre comunitats energètiques per avançar cap a una transició energètica justa en la qual es van presentar els sis projectes que hi ha a la comarca de l’Urgell en aquests moments per posar en marxa comunitats energètiques. En la modalitat de cooperativa de consum (associació) hi ha projectes a Agramunt, Tàrrega (des de la Soll) i la Vall del Corb; s’està formalitzant una cooperativa de consum a Castellserà, i n’hi ha una ja en funcionament a Bellpuig i Seana (ECOBS), mentre que Tornabous té el seu propi model d’autoconsum municipal compartit amb una instal·lació de plaques solars a la teulada del pavelló polivalent Salvador Seguí de 100 kW, ja en funcionament. Els seus impulsors van destacar la importància de fer-ho conjuntament ja que de forma individual van assegurar que és molt més complicat.