La cuinera Maria Nicolau, a la fira Cuida't a favor de la vida saludable

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

La fira Cuida’t de Bellpuig ja escalfa motors. El certamen se celebrarà els dies 9 i 10 de novembre al pavelló poliesportiu amb un ampli programa d’activitats vinculades a la promoció de l’esport i la vida saludable, dels quals les setmanes prèvies ja s’ofereixen uns tastets amb 14 propostes entre el 19 d’octubre i el 2 de novembre com va ser la presentació del llibre La veritat del cas Negreira, a càrrec del seu autor i exàrbitre Xavier Estrada, que va tenir lloc dissabte a la Llotja.

Quant al certamen, comptarà amb una xarrada de la mediàtica cuinera Maria Nicolau sobre El poder de la cuina pot afectar el benestar físic i emocional, així com altres propostes com una bicicletada popular; una taula redona de l’EAP Bellpuig relacionada amb la fotografia per promoure la salut emocional; una xarrada degustació sobre dietes saludables en menjars festius a càrrec de la nutricionista Ester Vives; una xarrada sobre audiòfons d’última generació amb Ramon Requesens, tècnic especialista audioprotètic; una xarrada sobre eines per aconseguir una vida més saludable i feliç a càrrec del coach Joan Soto; la presentació del llibre El meu germà era futbolista a càrrec del seu autor, Llorenç Bonet, que també parlarà de la importància de cuidar els esportistes perquè rendeixen millor; i tallers infantils de cuina i d’estampació de totebags de la mà de Quàlia i de ioga amb Ioga Kids Ponent. També hi haurà exhibicions de hip-hop i de dansa. Cuida’t compta amb la implicació del teixit associatiu local. Durant el cap de setmana, els visitants podran degustar el menú fira als restaurants.