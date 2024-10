Nou mobiliari sostenible a l'exterior de les llars d'infants

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Tàrrega ha invertit 13.632 euros en la millora dels espais exteriors de les llars d’infants municipals, la Pau i el Niu. En concret, s’ha instal·lat nou mobiliari de jocs com casetes de fusta, passarel·les, rodes, bancs i altres elements per dinamitzar l’esbarjo.

Segons la regidora d’Educació, Alba Castellana, “aquestes noves estructures responen a la necessitat de crear espais lúdics de qualitat per als nens, on puguin desenvolupar les seues habilitats motrius de forma segura i divertida. Tots els elements instal·lats compleixen les normatives de seguretat vigents i s’ha apostat per materials com la fusta, que proporcionen un ambient càlid i acollidor”.

D’altra banda, recentment també s’hi han instal·lat nous aparells d’aire condicionat i aviat s’hi posaran nous tendals.