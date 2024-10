Repartits 7.100 cubells en 4 setmanes

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

El consell de l’Urgell ha repartit un total de 7.100 cubells durant les últimes quatre setmanes a Tàrrega per començar la recollida d’escombraries porta a porta parcial (per a les fraccions d’orgànica i rebuig) amb àrees d’aportació a partir del 5 de novembre. El president de l’ens comarcal, José Luis Marín, va fer una valoració “molt positiva” de la dinàmica de funcionament i de la resposta de la ciutadania. Segons Marín, “han vingut a buscar el kit de reciclatge un 74% de les persones o famílies citades, xifra que supera la mitjana que portàvem als altres municipis de la comarca”. Marín també va destacar que “la majoria dels que han vingut a recollir el kit ho han fet de forma molt positiva”.

El president del consell de l’Urgell va afegir que aquells que per diferents circumstàncies no hagin pogut recollir el seu kit de reciclatge a l’Espai MerCAT poden dirigir-se a l’Oficina del Porta a Porta (PaP), que es va habilitar el passat mes d’agost a la plaça de Sant Antoni, en horari de matí els dilluns i els dimecres o bé els divendres a la tarda.Una vegada repartits els equips de reciclatge, l’ens comarcal i l’ajuntament han iniciat el compte enrere per a la recollida d’escombraries porta a porta parcial a Tàrrega, on dimarts a la nit dia 5 de novembre es farà la primera recollida de restes d’orgànica amb el nou sistema i els dies 2 i 3 es retiraran els contenidors de les fraccions d’orgànica i rebuig.

Prova pilot per reutilitzar els residus de la construcció

El Consorci per a la Gestió dels Residus Urbans de l’Urgell porta a terme una prova pilot per poder reutilitzar els residus procedents de la construcció. Concretament, impulsa una prova de trituració i garbellament de materials per avaluar el material resultant, en forma de graves i àrids per veure si pot tornar a circular al mercat com a material reciclat. Aquest procés permetria la reutilització de materials que d’una altra forma acabarien al dipòsit comarcal, que ja es troba a prop de la seua capacitat màxima, i es contribuirà a reduir l’impacte ambiental de la gestió dels residus. El president del Consorci, José Luis Marín, va afirmar que “la nostra prioritat és donar valor als residus i convertir-los en recursos per fomentar l’economia circular”.