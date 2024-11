Retiren 570 contenidors per iniciar la recollida de la brossa porta a porta

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

El consell comarcal de l’Ur-gell va retirar la passada nit més de 570 contenidors de les fraccions d’orgànica (més de 270) i de resta (més de 300) de la via pública de Tàrrega per poder iniciar la recollida d’escombraries porta a porta parcial amb àrees d’aportació demà dimarts, el primer dia en què es recolliran els residus orgànics amb el nou sistema de reciclatge a la capital de l’Urgell. Els operaris d’Urgell Net iniciaran la recollida a les 21.00 hores. Val a recordar que els residus de les fraccions de paper, vidre i plàstic continuaran dipositant-se als contenidors instal·lats en la via pública.

Des del consell i l’ajuntament es mostren optimistes amb el nou sistema tal com mostren les bones dades dels altres municipis de la comarca que l’han estrenat fa uns mesos, per exemple, a Ossó de Sió l’índex de reciclatge va ser d’un 92,95% al setembre i a Puigverd, d’un 88,3%. Així mateix, el president del consell, José Luis Marín, va posar en relleu que un 78% de la ciutadania convocada ja havia passat a recollir el seu kit de reciclatge per l’Espai MerCAT durant les cinc setmanes en què va estar operatiu. No obstant, va recordar que aquells que encara no ho han fet poden passar per l’Oficina del Porta a Porta.