El projecte Oh!mylot espera superar els 17.000 lots de Nadal amb valor social i arribar a més de 150 empreses

Les entitats Associació Alba (El Rosal), l'Olivera, la Casa Dalmases i Alba Jussà han unit esforços per segon any consecutiu per impulsar el projecte Oh!mylot, que distribueix lots de Nadal amb productes elaborats per empreses amb valor social i del territori. La iniciativa, que espera consolidar-se aquest any, preveu superar els 17.000 lots de l'any passat i arribar a més de 150 empreses. Els lots inclouen productes de les quatre entitats, com ara galetes, olives, vi i xocolata, a més d'altres productes d'obradors de Ponent. La marca Oh!mylot dona feina directa a 8 persones, que són les encarregades d'arranjar els lots, així com a mig centenar de persones amb discapacitat o en risc d'exclusió de les quatre entitats.

Les quatre entitats van crear la marca Oh!mylot l'any passat amb l'objectiu d'unir esforços, ja que fins llavors cadascuna elaborava de manera individual els lots de Nadal. Així, la unió busca sumar esforços per ser més competitius en el mercat dels distribuïdors de lots i treballar per promoure uns lots que apostin per l'economia social i solidària.

El nou equip, format per vuit persones, fa setmanes que treballa confeccionant els lots d'aquesta campanya. Entre les novetats, els lots inclouen diferents productes d'empreses del territori, a més de les galetes de l'obrador El Rosal, oli, olives i vins ecològics de L'Olivera, cervesa artesana, xocolata i torrons de Casa Dalmases i paper de llavors d'Alba Jussà. La caixa també presenta un nou disseny.

El responsable d'Oh!mylot, Jordi Lloveras, ha destacat que cada vegada hi ha més empreses "amb ànima" disposades a comprar lots de Nadal amb "valor social afegit" i amb productes del territori de qualitat, i ha afegit que els productes que elaboren les quatre entitats donen feina directa a unes 50 persones.