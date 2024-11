Apareix un menor hores després de desaparèixer a Anglesola

Un menor de 15 anys de Barcelona va estar en parador desconegut durant unes hores ahir a la tarda a l’Urgell. El noi va desaparèixer a primera hora de la tarda d’Anglesola i cap a les 18.30 hores es va presentar pel seu propi peu a les dependències dels Mossos d’Esquadra de Tàrrega.

Els Bombers de la Generalitat i els Mossos d’Esquadra, en col·laboració amb l’ajuntament d’Anglesola, van muntar un operatiu al poliesportiu d’Anglesola després de ser alertats a les 14.41 hores que un adolescent havia desaparegut. El menor formava part d’un grup de colònies per a joves de 2n i 3r d’ESO que està allotjat a l’Escola Pia de Tàrrega en el marc del projecte Mou-te e Xarxa des de divendres i fins avui diumenge. El grup es va desplaçar ahir al matí a Anglesola per fer una una activitat i van dinar a l’àrea de pícnic al costat del camp de futbol i la zona esportiva. En acabat, el grup –format per 20 joves i sis monitors– es va adonar que faltava un dels adolescents. De seguida van alertar emergències i es va activar un operatiu format per set dotacions dels Bombers de la Generalitat, entre les quals hi havia una unitat canina, i diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra. El jove finalment va ser localitzat, de fet es va presentar ell mateix en bon estat a la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Tàrrega.