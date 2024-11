El pressupost de Tàrrega per al 2025 creix un 11,7% fins als 22,8 milions d'euros

Panoràmica del nucli urbà de TàrregaCedida per l'Ajuntament de Tàrrega.

Publicat per ACN

L'Ajuntament de Tàrrega portarà a votació del ple previst per aquest dijous els comptes municipals per a l'any 2025. El nou pressupost ascendeix a un total de 22.851.647,71 euros, xifra un 11,73% superior a la de l'exercici actual. L'equip de govern posa de nou l'accent en les polítiques socials, la disponibilitat d'habitatge assequible, les mesures en favor de la sostenibilitat i la modernització d'infraestructures i equipaments. Pel que fa a inversions, s'hi destinaran més de 3,6 milions d'euros. Algunes actuacions destacades en aquest àmbit són la remodelació de la plaça d'Europa o l'ampliació de la vorera del cèntric carrer de Comabruna.

"Aquests comptes defineixen el futur de la ciutat apostant per una gestió eficient dels recursos municipals", afirma l'alcaldessa de Tàrrega, Alba Pijuan, que afegeix que "les inversions i els recursos destinats a serveis socials i habitatge, així com la millora de la infraestructura pública i el compromís amb el medi ambient, són una resposta directa a les necessitats actuals".

Pel que fa a les principals àrees de despesa, s'assignaran més de 3,8 MEUR euros a accions en matèria de serveis municipals; 3,3 MEUR a habitatge i urbanisme; 3,2 milions a educació i polítiques socials; 2,8 MEUR a activitats culturals; 1,7 milions d'euros a l'àmbit esportiu; 1,4 milions a seguretat i mobilitat; 957.618 euros a dinamització econòmica i ocupació; i 656.310 euros a medi ambient.

D'altra banda, la capital de l'Urgell destinarà 866.612 euros a l'amortització de deute bancari i interessos. Així, preveu finalitzar l'exercici 2025 amb un 29,75% de nivell d'endeutament. La ràtio legal de deute pujarà respecte la del 2024 perquè el consistori té previst de concertar noves operacions de crèdit.

Més de 3,6 milions en inversions

El capítol d'inversions per al 2025 es manté com una de les principals prioritats amb un total de 3.687.078 euros, que es destinaran sobretot a la modernització d'infraestructures i la millora dels equipaments. La quantitat suposa un augment del 31,7% en relació al present any.

Un dels eixos de les inversions serà l'arranjament d'espais públics. Destaca la remodelació de la plaça d'Europa (vora el Col·legi Àngel Guimerà), obres a les quals es destinaran 240.000 euros. Una quantitat similar, 242.000 euros, rebrà l'ampliació de la vorera del cèntric carrer de Comabruna. A la zona del carrer d'Urgell s'invertiran 140.000 euros per a l'adquisició d'un immoble en desús en el marc del futur projecte per habilitar un espai viari en aquesta zona del nucli antic.

La mobilitat segura i sostenible també caracteritza les inversions amb la conversió del carrer de Raimon en plataforma única amb 382.214 euros; les millores a la travessia urbana de la C-14 (que inclou l'eixamplament de la rotonda sud de la C-14) amb 335.000 euros; o l'habilitació de la via verda per a vianants i bicicletes fins a Vilagrassa, amb 200.000 euros corresponents a la primera fase d'execució del projecte.

També es preveu destinar 256.000 euros per adquirir i rehabilitar pisos per destinar-los a lloguer social i uns altres 200.000 euros a accions d'eficiència energètica a la Piscina Coberta i la Biblioteca Germanes Güell.

Al desenvolupament del nou polígon industrial previst al nord de la ciutat (SUD-16 Boscarró Nord) de gairebé 40 hectàrees, s'hi destinarà 150.000 euros. Quant a infraestructures de tractament d'aigües residuals, es disposarà de 500.000 euros per a la depuradora i la xarxa de clavegueram.

Pel que fa a preservació de patrimoni, es destinaran 180.000 euros per renovar teulades al Museu Trepat i 143.850 euros per restaurar un altre dels torricons del Parc de Sant Eloi. Pel que fa als pobles, destaquen els 64.000 euros que faran possible la millora de l'aparcament d'Altet.

Suport al teixit associatiu, cultural i social

Finalment, el pressupost municipal 2025 manté el suport a les entitats i associacions de la ciutat, amb ajudes i subvencions per fomentar el teixit cultural i social. L'import de les subvencions a entitats i associacions creixerà més d'un 40% i ascendirà fins als 486.450 euros. També figuren ajudes específiques en concepte de menjador escolar, dues campanyes de bons per a compres de proximitat o la rehabilitació d'habitatges entre altres, amb subvencions que sumen 190.000 euros.