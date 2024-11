Llum verda a la segona fase per completar la seu del Club de Bitlles

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Tàrrega ha donat llum verda al projecte de la segona fase de les instal·lacions del Club de Bitlles amb un pressupost de 74.987,42 euros a executar en els propers quatre mesos.

L’actuació se centrarà a substituir part de la tanca de seguretat exterior per un mur de blocs de ciment i una nova tanca a la part superior. També està previst construir un local amb bany inclòs, una vella reivindicació de l’entitat. A més, es portaran a terme les instal·lacions elèctriques necessàries.

Es construirà un local amb bany i un mur de blocs de ciment amb una tanca a la part superior

Fins ara el Club de Bitlles Tàrrega no disposava de bany a les instal·lacions i depenia de l’obertura dels bars de la zona per poder disposar d’aquest servei.

Val a recordar que aquesta actuació és una llarga reivindicació del club i més des dels últims anys, en els quals ha pujat de categoria.

El Club de Bitlles Tàrrega va estrenar fa tres anys les noves pistes ubicades al Parc Esportiu de la localitat. Es tracta d’un recinte de 400 metres quadrats que es va habilitar en una parcel·la cedida per l’ajuntament. La mateixa entitat es va encarregar de construir una tanca perimetral mitjançant material cedit per empreses de la zona alhora que va reaprofitar alguns elements de mobiliari urbà. Prèviament, el consistori havia aplanat la superfície i estès una capa de sauló. El recinte compta amb un total de set carrils per jugar a bitlles amb possibilitat de senyalitzar-ne uns altres tres. El Club de Bitlles Tàrrega va guanyar d’aquesta manera en qualitat a l’hora de practicar l’esport, ja que les anteriors pistes ubicades al costat de l’Escola d’Adults s’havien quedat petites i obsoletes.