Millora la recollida selectiva en només 15 dies amb el porta a porta parcial a Tàrrega

Tàrrega porta gairebé dos setmanes amb la implantació de la recollida de residus porta a porta parcial (per a les fraccions d’orgànica i de rebuig) i la valoració del consell comarcal de l’Urgell, encarregat de la gestió dels residus a través d’Urgell Net, és “molt positiva”, segons el seu president, José Luis Marín, que va fer referència a “dades molt aproximades”. Així, en 15 dies s’han reduït un 17 per cent els residus generats i s’ha registrat un augment significatiu de la recollida selectiva amb un increment del 79 per cent al paper, del 156 per cent als envasos i del 99 per cent en l’orgànica a més que aquesta té “una qualitat excel·lent”. Marín va apuntar que “abans, els impropis en l’orgànica eren d’entre un 18 i un 25% i ara estan en un 2%”. Així mateix, els residus de rebuig han disminuït un 84%, de manera que “l’índex de recollida selectiva se situa per sobre del 70%” va afirmar Marín malgrat admetre que “encara és aviat per a valoracions”.

Marín també va agrair el “compromís” i l’“esforç” tant de la ciutadania com dels grans generadors i va anunciar mecanismes per solucionar les incidències. “Aviat posarem adhesius informatius a les bosses que no recollim per informar del motiu i així la ciutadania podrà corregir-lo”, va dir.

Pel seu costat, entre la ciutadania hi ha opinions per a tots els gustos. La majoria dels consultats reconeixen que és important reciclar i creuen que aquest és un bon sistema malgrat que pensen que falta informació. En aquest sentit, el president de la FAVT, Joan Pujal, va lamentar que “s’ha corregut massa en la implantació d’aquest sistema” i va criticar que “encara no s’han fet reunions amb totes les comunitats de veïns”. Pujal va afegir que en alguns punts de la ciutat s’acumulen bosses d’escombraries. Junts, a l’oposició, també va reclamar més informació. Per la seua part, Marín va recordar que està disponible l’oficina del Porta a Porta.

Un 83% dels equips de reciclatge, entregats

Actualment disposen del kit de reciclatge domèstic un 83% dels veïns afectats. Fins ara s’han repartit 7.125 cubs dels 8.587 previstos. Aquells que no el tenen, encara poden passar a recollir-lo.

Oficina i pàgina web per a més informació

El consell de l’Urgell deriva la ciutadania a l’oficina del Porta a Porta per a qualsevol dubte o incidència i anima a consultar la pàgina web de l’Agència Catalana de Residus per saber en quin contenidor s’han de dipositar els diferents residus.

Campanya de comunicació a Bellpuig

L’ajuntament de Bellpuig es prepara per implantar la recollida d’escombraries porta a porta en totes les fraccions de cara a l’any que ve. En aquest sentit, el consistori ha tret a licitació la campanya de comunicació i sensibilització per posar en marxa el nou sistema de reciclatge amb un pressupost d’un total de 37.434,52 euros. Els interessats poden presentar la seua oferta fins al dia 27 d’aquest mes.