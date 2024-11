Veïns del nucli antic de Tàrrega reclamen més seguretat i dinamitzar l'habitatge

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

La ciutat de Tàrrega ha vist renàixer una entitat veïnal. Es tracta de l’Associació de Veïns del Nucli Antic que un grup de veïns de la zona ha reactivat per millorar i recuperar el barri focalitzant-se en dos temes principals: la seguretat i l’habitatge. Toni Tàsies, tresorer de l’entitat que es va reactivar l’1 de desembre de l’any passat, va explicar que “hem recuperat l’associació perquè tenim unes necessitats al barri que com a veïns ens inquieten, com són la inseguretat, el deteriorament, l’abandó i el canvi generacional que fa que tinguem habitatges buits”.

Per a Tàsies, “la seguretat i l’habitatge són els elements principals i troncals de cara a recuperar el barri a tots els nivells, tant de població com comercial”. Entre les seues propostes, va avançar que ja han contactat amb cooperatives que impulsen projectes de masoveria urbana, com Portes Obertes i La Boqueria, per aprofitar la seua experiència i intentar aplicar-la a la ciutat de Tàrrega, concretament en aquest barri de la millor manera. Entre els projectes pendents hi ha portar a terme un cens d’habitatges buits en el qual també tenen previst poder classificar aquestes cases o pisos segons el nivell d’actuació necessària perquè puguin ser habitables. Tàsies va apuntar que “entenem que pot sortir una quantitat d’habitatges en la qual la inversió sigui relativament suportable i pensem que és per les que hem de començar a dinamitzar aquest tema”.

En referència a la seguretat, l’Associació de Veïns del Nucli Antic va celebrar l’anunci de l’ajuntament d’instal·lar una càmera a la plaça de Sant Antoni, de fet era una de les seues principals reivindicacions, encara que la seua proposta va més enllà. Tàsies va avançar que demanaran més mesures de seguretat perquè “creiem que necessitem més visibilitat i control”, va apuntar. Una altra de les seues peticions va ser més patrulles de la Policia Local a peu, que ja s’estan produint.

Totes aquestes qüestions es van tractar en una assemblea de l’entitat que es va celebrar divendres passat a la sala d’actes de la biblioteca Germanes Güell en la qual també van assistir els regidors de Finances i Transparència, Jordi Badias, i de Cultura, Participació Ciutadana i Habitatge, Miquel Nadal. L’entitat ja ha mantingut diverses reunions amb l’ajuntament i van reconèixer que el “feedback ha estat positiu” alhora que van apuntar que el seu objectiu és “propositiu”.