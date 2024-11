Homenatges a la música

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

Coincidint amb la festivitat de Santa Cecília, patrona de la música, diversos municipis de l’Urgell han organitzat concerts durant el cap de setmana per retre homenatge a aquesta expressió artística.

El Teatre Ateneu de Tàrrega es va omplir ahir al migdia amb el tradicional concert solidari de Santa Cecília la recaptació del qual, un total de 690 euros, es va destinar en aquesta ocasió a Metges Sense Fronteres i a la seua campanya d’ajuda al poble palestí per la crisi humanitària a la franja de Gaza.

Agramunt promou la composició entre els nens amb un concurs que ja ha arribat a la sisena edició

Durant més d’una hora van desfilar per l’escenari la Coral Infantil Mestre Güell, l’Orfeó Nova Tàrrega, l’Escola Municipal de Música amb l’Ensemble de Flautes, la Coral Ramon Carnicer, el Galindaina Cor Tradicional i la Cobla Tàrrega, oferint un variat repertori que va combinar peces clàssiques, tradicionals i contemporànies entre les quals hi havia La vida és bella interpretada conjuntament entre la Coral Infantil Mestre Güell i l’Orfeó Nova Tàrrega, dos seccions de la Societat Ateneu, o peces populars i adaptades per a l’ocasió als afectats per la dana del País Valencià de la mà del Galindaina Cor Tradicional.

Per la seua part, Agramunt va celebrar el seu concert de Santa Cecília divendres passat, acte en el qual es va fer públic que la sardana Tremessèn i Delfina de Daniel Gasulla Porta va guanyar la quarta edició del concurs de composició de sardana de la capital del Sió, dotat amb 1.000 euros, mentre que la sardana La vinya dels artistes de David Esterri va quedar en segona posició i es va emportar 500 euros finançats pel Consell Regulador de l’IGP Torró d’Agramunt. La Cobla Jovenívola d’Agramunt va interpretar les dos sardanes finalistes que van ballar sardanistes del grup Estol.

Durant l’acte també es van entregar els premis del sisè concurs musical dirigit a alumnes de l’Escola Municipal de Música. A la categoria A va guanyar Compte enrere de Guillem Gutiérrez; a la C, Blomën de Mariona Perelló, Maria Llop, Anna Galceran i Laia Solé; a la D, Terroríficament divertit, d’Abril Torné i Irene Sendrós, a l’E, The autumn ballap d’Iris Pallás, i finalment a la categoria F, el primer premi va ser per a He perdut la sabata de Mariona Bertran.

El Mèrit Musical de l’Any per a la Bellpuig Cobla pels seus 40 anys

Bellpuig va reconèixer ahir la Bellpuig Cobla amb el Mèrit Musical de l’Any pels seus 40 anys de trajectòria. El guardó es va entregar en el marc del concert de Santa Cecília que es va celebrar al Teatre Armengol amb les actuacions de l’Escola Municipal de Música, l’Orfeó Joventut, també amb Bellpuig en Cor, la Banda Municipal de Música i la mateixa homenatjada, la Bellpuig Cobla.