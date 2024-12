Preixana es converteix en la capital de l’alimentació de proximitat amb la fira De Prop

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

De Prop, l’aparador dels productes alimentaris artesanals de qualitat en PreixanaLa alimentació de proximitat es dona cita en un poble de Lleida

Preixana celebrarà la seua 11a fira "De Prop" amb 20 expositors i activitats per a tots els públics els dies 14 i 15 de desembre

Els pròxims 14 i 15 de desembre, la localitat lleidatana de Preixana se’n convertirà en l’epicentre de l’alimentació de quilòmetre zero amb la celebració de l’onzena edició de la fira "De Prop". Aquest certamen, que s’ha consolidat com un referent al sector, reunirà una vintena de petits productors i artesans alimentaris de la zona.

Segons va destacar l’alcalde de Preixana, Jaume Pané, la fira té com a eixos vertebradors "la gastronomia, la cultura, la proximitat i el territori". L’objectiu és donar visibilitat als petits obradors de la comarca i posar de relleu el treball d’aquests artesans que transformen matèries primeres locals en productes de màxima qualitat.

Showcooking , jocs i música en directe

A més dels 20 expositors, "de Prop" comptarà amb un variat programa d’activitats per a tots els públics. Un dels plats forts serà el showcooking a càrrec del xef Santi Aubach, del restaurant L’Estoneta de Vilanova de Bellpuig, que aquest any celebra el seu 35 aniversari.

L’organització ha apostat per atreure al públic familiar amb propostes com un joc d’orientació de la mà de Leader de Ponent, una recerca del Tió amb l’AFA de l’escola Montalbà, i tallers d’elaboració de pinyes dolces de cacau i de verdura i fruita.

La música també tindrà el seu espai amb les actuacions de grups emergents del territori com Neon Dreams, Utopia, Jombolainers i Escorça. I per als més esportistes, se celebrarà la cinquena edició de la cursa i caminada "Entre Cabanes", que espera reunir mig miler de participants.

Presentacions de productes locals

La fira servirà de marc per presentar novetats gastronòmiques de la zona. És el cas de "Pampalluga", el nou vi del celler Antoni Giribet, que es donarà a conèixer durant el certamen. Tampoc no faltaran el vermut musical i àpats populars com una calçotada amb carn i la tradicional cassola de tros.