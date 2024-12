Balanç molt positiu de la 'nova' Fira d'Artistes

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

Tàrrega va tancar ahir la vint-i-cinquena edició de la Fira d’Artistes i Mercat de Nadal amb un balanç molt positiu. El certamen, que s’ha transformat en un mercat nadalenc, va registrar èxit de vendes i de públic. L’ajuntament, organitzador del certamen, va avançar que mantindrà el nou format amb l’objectiu de consolidar-lo al centre de la ciutat per promocionar també el comerç de proximitat i fer d’aquest esdeveniment una cita obligada a les portes de Nadal. Els paradistes consultats per SEGRE es van mostrar molt satisfets amb el nou format mentre que malgrat que totes les botigues van celebrar l’aposta i l’esforç del consistori, algunes van lamentar que la proposta no els va fer guanyar vendes.

La Fira d’Artistes i Mercat de Nadal va comptar amb la participació de setanta expositors que es van instal·lar en casetes de fusta ubicades als carrers del Carme, Santa Anna, Agoders i plaça Major, mentre que a la plaça dels Àlbers hi havia una cúpula per a la trentena d’activitats i els tallers familiars que van registrar ple absolut com ho van fer altres tallers al local de Quàlia. La inauguració es va celebrar dissabte i va comptar amb l’actuació de La Follia, que va interpretar la nadala Nadal x tu del Grup SEGRE.