Instal·len plaques solars al poliesportiu

Publicat per Laia Pedrós

L’ajuntament de Preixana ha instal·lat plaques solars a la teulada del pavelló poliesportiu. L’alcalde, Jaume Pané, va explicar que han instal·lat un total de cinquanta-cinc panells solars de 25 kW amb un pressupost de 26.042 euros, que han finançat gràcies a una ajuda procedent de la diputació de Lleida en el marc d’un projecte de despoblació rural juntament amb altres municipis de la Vall del Corb. Pané va destacar la importància d’aquestes instal·lacions solars per poder reduir la factura elèctrica i apostar per l’energia verda. En aquest sentit, la instal·lació del pavelló poliesportiu és la segona que ha posat en marxa l’ajuntament de Preixana en els últims mesos. La primera instal·lació solar per a autoconsum es va instal·lar a l’edifici de Cal Vallverdú, que acull l’agrobotiga i apartaments turístics.