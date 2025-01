71 gossos en adopció a Tàrrega i 80 entrades durant el 2024

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

Any complicat per a la Protectora d’Animals de Tàrrega. Malgrat això, els seus voluntaris no perden les forces per atendre els gossos i intentar donar el màxim nombre possible en adopció. El balanç del 2024 és de 71 gossos donats en adopció –entre els quals hi ha tres acollides definitives, i de la resta, 42 eren adults i 26 eren cadells–, i de 80 entrades, de manera que hi va haver 9 entrades més que adopcions. Mireia Segarra, portaveu de la Protectora d’Animals de Tàrrega, lamenta que “hem registrat moltes entrades complicades, amb gossos amb molt estrès, que han necessitat un període llarg d’adaptació, i molts també han tingut problemes mèdics, ha estat molt complicat”.

En l’actualitat, les instal·lacions de la Protectora d’Animals de Tàrrega acullen més de 60 gossos. El gruix de la gestió va a càrrec de quatre voluntàries que compten amb un equip d’unes cinc persones més de reforç per a viatges al veterinari, acompanyament o treure els animals a passejar, entre d’altres.

En aquests moments les principals necessitats de la Protectora d’Animals de Tàrrega són els donatius econòmics, especialment per les despeses veterinàries en tractaments, llaunes de menjar i mantes.

Segarra destaca que “durant els últims dos anys hem notat que costa més, hi ha hagut un descens en l’ajuda i sobretot en les adopcions” encara que afirma que “continuem estant contentes perquè quan demanem ajuda, en rebem”.

La Protectora d’Animals de Tàrrega afronta el 2025 amb l’objectiu de continuar fent difusió dels seus animals perquè el major nombre possible de gossos acabin sent adoptats o acollits de forma indefinida, especialment aquells casos més difícils. A més, també es vol centrar en la conscienciació i la pedagogia de la importància de l’esterilització i la tinença i la cura responsable de les mascotes.

La constant entrada de gossos va fer que el mes de juny l’entitat anunciés que no podia acceptar nous animals si no aconseguia descongestionar les instal·lacions. La protectora es trobava desbordada després de registrar una trentena de nous casos en dos mesos, una situació insostenible perquè el ritme de les adopcions no era el mateix.