Tàrrega imposa una quarantena de multes per llençar la brossa fora dels contenidors des de l’inici del porta a porta

L’Ajuntament de Tàrrega ha imposat en el darrer mes i mig una quarantena de multes per l’incompliment de l’ordenança municipal de recollida de residus. Des de la recent posada en marxa del servei de recollida porta a porta i l’eliminació dels contenidors d’orgànic i resta, la Policia Local i tècnics dels Serveis Municipals duen a terme inspeccions setmanals a la via pública per detectar possibles infraccions. El que més s’incompleix és el fet de deixar la brossa fora dels contenidors, amb bosses d’escombraries que es troben directament a la via pública, al costat dels arbres o a la vora de contenidors de recollida selectiva. El consistori alerta que això provoca situacions d’insalubritat i malmet el paisatge urbà.

També s’han trobat bosses d’escombraries a les papereres del carrer o abocaments de voluminosos fora dels contenidors, fet que no està permès. Una altra infracció és el llançament de cartrons fora dels contenidors, principalment caixes de grans dimensions de missatgeria.

Amb la voluntat de conscienciar els infractors d’aquests actes d’incivisme i fer pedagogia, el tràmit d’aquest tipus de faltes lleus comencen amb l’aixecament d’una acta al responsable i la visita al domicili o negoci per part d’un agent de la Policia Local. Posteriorment es tramita la multa que, en els casos de les infraccions lleus, pot arribar fins als 750 euros. En cas de reiteració, la infracció entra a la categoria de faltes greus i l’import pot arribar als 1.500 euros.

Segons dades registrades en aquestes inspeccions, prop del 75% de les infraccions detectades les cometen empreses o negocis de la ciutat. A més a més, també s’ha registrat que alguns llançaments il·legals de deixalles a la via pública provenen de ciutadania d’altres municipis.

La campanya d’inspecció coincideix amb l’arrancada del servei de recollida de residus porta a porta a Tàrrega, que va començar el passat mes de novembre amb uns resultats que han suposat passar del 33% de recollida selectiva al 82,2%, i que ha comportat l’eliminació dels contenidors d’orgànic i resta dels carrers de la ciutat.