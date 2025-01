Impuls al turisme gastronòmic

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Urgell s’ha adherit a la distinció de Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia 2025 per donar a conèixer els seus productes alimentaris. Ho ha fet a través del consell comarcal i del projecte 12 mesos, 12 paisatges. L’Urgell preveu participar-hi els mesos de gener, juliol, agost, novembre i desembre. La consellera de Turisme, Gràcia Auró, va destacar que “quan vam saber que Catalunya seria Regió Mundial de la Gastronomia aquest 2025, ràpidament vam contactar amb la conselleria d’Agricultura i ens vam afegir a la iniciativa, de fet vam ser dels primers”. Auró va defensar que “el sector primari i els nostres productors, que elaboren productes de gran qualitat, són un dels principals actors de la comarca de l’Urgell, motiu pel qual centrem els nostres esforços a acompanyar-los juntament amb els nostres restauradors, que els compren els productes de proximitat per oferir plats deliciosos”.

Sota el lema L’Urgell, 12 mesos, 12 paisatges, l’àrea de Turisme del consell comarcal ha organitzat per a aquest mes de gener dos caminades per descobrir els paisatges de la pedra seca i una ruta gastronòmica en la qual un total de 15 restaurants de l’Urgell ofereixen plats elaborats amb ametlla.

Auró va detallar que “apostem per la pedra seca perquè és una de les característiques del nostre paisatge i per l’ametlla com a producte gastronòmic perquè a l’Urgell som grans productors d’ametlla”. La consellera de Turisme va agrair la bona resposta que ha rebut la iniciativa entre els restaurants que formen part de la Ruta Gastronòmica de l’Urgell i que per a l’ocasió han preparat des de plats tradicionals com el pollastre de corral amb salsa d’ametlles o el fricandó de vedella, fins a plats més sofisticats o innovadors com l’amanida de carxofes amb salsa romesco o gelat de torró amb ametlla i ratafia. El restaurant Xopluc de Boldú és un dels participants en la ruta. El seu propietari, Xavier Arnau, va agrair la iniciativa perquè “ens dona forces per continuar amb els nostres negocis alhora que ens fa sentir acompanyats, la qual cosa és molt important”.

Pel que fa a les rutes programades per a aquest mes de gener, tindran lloc els propers dies 19 i 25. La de diumenge vinent porta per títol Caminada per la pedra seca del Riu Ondara i comptarà amb Eli Rius (Viatges Tàrrega) com a guia. Serà una ruta d’unes dos hores que sortirà de Tàrrega i passarà per la via verda del Talladell, el curs el riu Ondara, les peixeres i el molí de la Prenyanosa, mentre que la ruta prevista per al 25 de gener porta per nom Caminada per la pedra seca del Riu Corb i comptarà amb Pilar López (Ruralejant) de guia. En aquest cas, serà una ruta d’entre dos hores i mitja i tres hores que sortirà de Sant Martí de Maldà i passarà per cultius de secà, cabanes de volta, peixeres i antics molins i safarejos.

Fa anys que el consell comarcal de l’Urgell treballa per potenciar els productors i els restauradors del territori. En referència a les activitats programades per a l’estiu i finals d’any, Auró no va voler revelar res encara per poder oferir el “factor sorpresa”.