Millores en l'enllumenat públic i la xarxa d'aigua per a aquest 2025

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

El pressupost de l’ajuntament de Castellserà per al 2025 ascendeix a gairebé 1,2 milions. Va ser aprovat en el ple del mes de desembre passat per unanimitat. “Els comptes preveuen moltes inversions vinculades a subvencions ja atorgades, de manera que hi ha poc marge de maniobra”, va explicar l’alcalde, Marcel Pujol. Entre aquestes, destaca l’acabament de la renovació de tot l’enllumenat públic del municipi, actuació que permetrà reduir considerablement la factura elèctrica. També està previst invertir 225.000 euros en la millora de la xarxa d’aigua, en una actuació que permetrà substituir més canonades velles de fibrociment per altres de noves de polietilè i millorar així la xarxa d’aigua potable en un total d’un quilòmetre. Una altra obra important que figura en el pressupost del 2025 és la climatització del pavelló poliesportiu perquè pugui utilitzar-se com a refugi climàtic, amb una inversió d’uns 300.000 euros, dels quals 272.000 euros estan finançats per l’antic departament d’Acció Climàtica.

També està previst renovar la teulada de l’edifici de les piscines municipals i instal·lar-hi plaques solars per continuar avançant en l’estalvi energètic, així com també amb el compromís d’eliminar tot el fibrociment dels equipaments públics, amb una inversió d’uns 50.000 euros, i retirar els residus de construcció que hi ha a la zona del cementiri, amb una ajuda de l’Agència de Residus de Catalunya d’un total de 40.000 euros.

Climatitzar el pavelló poliesportiu i renovar la teulada de les piscines on hi haurà plaques solars

Per una altra banda, l’alcalde de Castellserà va assenyalar que el pressupost també preveu treballar per continuar oferint uns bons serveis públics i de qualitat.