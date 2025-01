Tallen el trànsit al carrer de les Santes Espines per obres

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Les obres de construcció de la nova estació d’autobusos de Tàrrega obligaran a tallar el trànsit al carrer de les Santes Espines durant un mes i mig a partir d’avui dia 13 de gener. Així ho va comunicar l’empresa adjudicatària a l’ajuntament, que ha senyalitzat la zona per informar de les rutes alternatives. Els treballs es concentraran en el tram que fa encreuament amb el carrer de Sant Pelegrí, on s’intervindrà per facilitar l’accés dels busos. Mentre durin les obres, es proposarà als vehicles que circulin pel carrer del Bruc, perpendicular al de les Santes Espines.

Aquests treballs s’emmarquen en la fase final de construcció de la nova estació d’autobusos, que està previst que entri en servei durant la primavera que ve. Situada al costat de l’estació de tren, potenciarà el transport intermodal de passatgers així com el transport públic. L’actuació suposa una inversió de 3,5 milions.