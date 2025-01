Degustació del Ranxo de Ponts als Tres Tombs

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Tàrrega celebrarà una nova edició de la festa centenària dels Tres Tombs el diumenge vinent 26 de gener. La Societat de Sant Antoni Abat, amb el suport de la regidoria de Cultura, manté viva aquesta tradició que a la capital de l’Urgell data del segle XIV.

Els tradicionals Tres Tombs començaran a les 11.00 hores a la plaça del Carme. El bestiari convidat de fora de la vila serà la Somera de Reus, que anirà acompanyada de la Targafera de Tàrrega, i la pendonista d’aquesta edició serà la jove agricultora del sector de la vinya Maria Marimon, veïna de la capital de l’Urgell. Una de les novetats d’aquest any serà la primera calderada de Sant Antoni a les 12.30 hores a la plaça de les Nacions sense Estat. Està previst que se serveixin 150 racions d’aquesta escudella elaborada per Lo Ranxo de Ponts. El dinar estarà acompanyat d’un vermut concert amb l’actuació de Forty Miles. A més, aquesta plaça acollirà el mercat tradicional de productes artesans i de proximitat que impulsa la regidoria de Promoció Econòmica. El públic també podrà disfrutar de jocs de fusta, tombs en ruquets i l’esmorzar popular de pagès i la xocolatada. No hi faltarà tampoc la benedicció a les 10.45 hores al carrer Migdia. La festa arrancarà el dissabte dia 25, a les 12.00 hores, amb una taula redona sobre la gestió dels residus ramaders al local de socis de l’Ateneu. A la tarda hi haurà el pregó de la festa pels carrers.