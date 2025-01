Mantenint viva la sardana: tallers gratuïts per ensenyar aquesta dansa i popularitzar-la

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

Mantenir viva la sardana, la dansa popular i tradicional de Catalunya. Amb aquest objectiu el grup sardanista Estol d’Agramunt organitza un cicle de tallers gratuïts per ensenyar a ballar sardanes i perfeccionar la tècnica. Es tracta d’una iniciativa que va començar l’any passat i, després del gran èxit i l’afluència de participants, aquest 2025 han decidit repetir-la.

Jordi Llorens, president del grup sardanista Estol, es va mostrar molt satisfet per la bona acollida dels tallers Sardanes en família, la segona edició dels quals va començar dissabte passat i s’allargarà tres jornades més. Llorens va explicar que “l’objectiu del taller és donar a conèixer i practicar tot allò relacionat amb la nostra dansa”.

En aquest sentit, va recordar que el grup sardanista Estol d’Agramunt sempre ha organitzat tallers als dos col·legis del municipi (Macià Companys i Mare de Déu del Socós) per a alumnes de 6 a 12 anys, que es continuen impartint encara que ara ho fan en horari del pla curricular. “Els tallers Sardanes en família van nàixer de la voluntat d’ampliar la franja d’edat i que la sardana pugui arribar també a pares, mares, avis i àvies, així com nens més petits; de fet el més bonic d’aquest cicle és que ballen conjuntament famílies senceres, pot venir tothom, són tallers oberts que adeqüem per al nivell dels participants, que distribuïm en diferents grups”.

Al primer taller d’aquest 2025 hi havia 38 persones inscrites encara que van acabar sent mig centenar de participants, que es van distribuir en tres grups: els menors d’edat, els adults que volen iniciar-se en el món de la sardana i els que en tenen ja nocions o en són experts. En la pròxima sessió està previst que aquest últim grup es divideixi en dos.

Llorens va afirmar que “aquests tallers pretenen contribuir a mantenir viva la sardana i animar els que són a la plaça i miren com ballem des de lluny perquè s’uneixin a la rotllana i així poder fer-la cada vegada més gran”.

Llorens va reconèixer que “la pandèmia de la covid va passar factura a la sardana, perjudicant les agrupacions que es dediquen a practicar-la, com ho va fer també al món associatiu en general” (vegeu el desglossament). Malgrat això, es va mostrar optimista de cara al futur i va assegurar que no desapareixerà, encara que “sempre navegarà entre alts i baixos”, va apuntar. “Ara sembla que el popular tema Coti x coti –que combina sardana i reggaeton– del grup The Tyets li ha donat una forta empenta”, va concloure el president d’Estol.

Els interessats encara poden inscriure’s i assistir als tres tallers que queden d’aquesta segona edició, previstos per als dies 8 de febrer i 8 i 29 de març a l’escola Macià Companys, de 17.30 a 19.00 hores, amb berenar inclòs.

Estol va nàixer fa 30 anys i compta amb 40 dansaires en dos colles

El grup sardanista Estol d’Agramunt va nàixer fa tres dècades. Des de la fundació ha treballat per mantenir viva i difondre la sardana i per projectar el poble d’Agramunt. En l’actualitat compta amb dos colles sardanistes, Estol-Espígol i Estelats, amb uns 40 dansaires.El president d’aquest grup sardanista, Jordi Llorens, va explicar que “des de l’entitat tenim la nostra pròpia activitat, continuem ensenyant sardanes a les escoles i participem en competicions alhora que organitzem exhibicions sempre que podem”.A més, Llorens va recordar que abans de la pandèmia de la covid tenien tres colles però després dos es van fusionar. Des d’aleshores ha costat arrancar de nou: “L’any 2021 va ser molt dolent, el 2022 va ser fluix, el 2023 vam començar a remuntar i el 2024 ha estat millor”, va indicar. Malgrat això, Llorens va afirmar que, “tenint en compte els habitants que hi ha a Agramunt, podem dir que el món de la sardana aquí està molt ben representat, amb dos cobles i dos colles sardanistes”.