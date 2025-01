Tàrrega té més de 1.100 pisos buits i l'ajuntament engega una campanya per animar els propietaris a llogar-los

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Tàrrega ha engegat una campanya per animar els propietaris dels pisos buits a llogar-los a través de la borsa d'habitatge amb l'objectiu de donar resposta a la creixent demanda de lloguer social. Actualment, la borsa d'habitatge només disposa de 4 pisos o cases cedides per propietaris privats, una xifra que queda molt lluny de les 182 peticions que es van registrar l'any passat de persones que buscaven una llar a un preu social. Això, a la vegada que es calcula que a la ciutat hi ha 1.125 habitatges buits, el 13% sobre el total, segons les darreres dades d'Idescat del 2021. Posar el pis a la borsa té avantatges, com ara bonificacions de l'IBI de fins al 75% o subvencions per rehabilitar els immobles, entre altres.

La campanya porta per nom 'Claus de vida. Obrim portes, canviem vides' i consisteix en la promoció de la borsa d'habitatge a través de cartells, vinils informatius i la repartició de tríptics en forma de clau en què s'explica tota la informació referent a la borsa d'habitatge, quins avantatges i quins passos s'han de seguir en cas de voler oferir un pis o una casa.

A banda, el consistori també ha publicat un vídeo a les seves xarxes socials que apel·la els sentiments dels propietaris per reivindicar el dret a una llar digna. Durant els pròxims mesos, també es publicaran noves càpsules informatives i entrevistes amb testimonis que explicaran la seva situació envers l'habitatge.

El regidor d'Habitatge, Miquel Nadal, ha explicat a la presentació de la campanya que la iniciativa ha de servir per "donar vida a pisos que actualment estan tancats", i ha afegit que entrar a la borsa d'habitatge ofereix avantatges per a totes les parts.

Entre els avantatges, destaca la bonificació de l'IBI de fins al 75%. El servei també ofereix assessorament integral, la tramitació de contractes, l'avalloguer -que cobreix els casos d'impagament per a sis mesos-, les assegurances multirisc, la defensa jurídica, el seguiment de la relació contractual, la mediació en cas de conflictes i el control del pagament i del bon ús dels habitatges llogats. A canvi, els propietaris rebran una renda lleugerament inferior al preu de mercat actual.

A banda, l'Ajuntament de Tàrrega també té previst oferir enguany una nova línia de subvencions per ajudar a la rehabilitació d'habitatges buits que no estiguin en condicions de ser habitats. En aquest cas es destinarà una partida de 60.000 euros i la condició serà que les habitatges reformats s'ofereixin en règim de lloguer. Actualment, els habitatges en règim de lloguer representen el 22%.

Al seu torn, l'alcaldessa Alba Pijuan ha explicat que el pressupost d'enguany preveu una partida de 250.000 euros perquè l'ajuntament pugui adquirir entre 4 i 5 habitatges, i també ha afegit que al llarg d'aquest 2025 ampliaran el personal de l'Oficina d'Habitatge, que passarà d'un treballador a dos, per cobrir la creixent càrrega de treball del servei.