En marxa un projecte pilot a Verdú que utilitza drons i intel·ligència artificial per detectar caus de conills

La Generalitat, l'Ajuntament de Verdú, el Consell Comarcal de l'Urgell i els Agents Rurals han posat en marxa un projecte pilot que combina l'ús de drons i la intel·ligència artificial per detectar les zones agrícoles de Verdú més afectades per la sobrepoblació de conills. L'objectiu, és fer servir aquesta informació per poder actuar en aquests punts "de manera més directa" i amb "actuacions que fins ara no es podien fer", ha explicat la directora general d'Agricultura, Rosa Altisent, tot i que no ha especificat quines poden ser aquestes accions per combatre la sobrepoblació de conills. Des de la plataforma Pagesos o Conills ho veuen amb reticència i diuen que el que cal fer, és intensificar la caça.