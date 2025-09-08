Detinguts a Bellpuig i després d'una persecució dos homes amb antecedents per tràfic de drogues
Els agents van enxampar els sospitosos quan venien cocaïna a la plaça dels Tres Turons, després d'una persecució que va acabar amb la seva detenció
Els Mossos d'Esquadra van detenir dijous passat dos homes de 37 i 41 anys a Bellpuig, acusats de presumptament cometre un delicte contra la salut pública i resistència i desobediència als agents de l'autoritat.
Els detinguts, que compten amb antecedents policials, van ser sorpresos pels agents mentre realitzaven una venda de substàncies estupefaents.
Els fets van tenir lloc prop de les deu de la nit, quan una patrulla que circulava amb un vehicle no logotipat per la localitat lleidatana va detectar un cotxe amb dos ocupants en actitud sospitosa que sortien d'un edifici. Els agents van decidir seguir-los discretament fins que van presenciar com un dels sospitosos baixava del vehicle i s'apropava a un altre cotxe aturat a la plaça dels Tres Turons, on va entregar una bosseta al conductor a canvi de diners.
Quan els mossos es van identificar com a policies, els dos sospitosos van intentar fugir corrent i es van resistir activament a la detenció. Malgrat això, els agents van aconseguir identificar al presumpte comprador i li van confiscar una bosseta que contenia 2,4 grams de cocaïna i una dosi d'haixix.
Persecució pels carrers de Bellpuig
Amb l'arribada de més patrulles, es va iniciar una recerca dels dos homes pels carrers del voltant, fins que finalment els van localitzar a l'interior d'un edifici del carrer Pompeu Fabra. Tot i que els sospitosos van intentar escapar novament corrent escales amunt per evitar ser capturats, els agents van aconseguir detenir-los.
Material confiscat i posada a disposició judicial
Durant l'escorcoll, els Mossos van trobar als detinguts 620 euros en bitllets fraccionats, una navalla amb restes de droga i un telèfon mòbil apagat de procedència dubtosa. Després de la seva detenció, els dos homes van passar a disposició del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Cervera, acusats de tràfic de drogues i de resistència i desobediència als agents de l'autoritat.