TRIBUTS
Agramunt apuja la taxa d’escombraries a un mínim de 140 € anuals per llar
La xifra màxima ascendeix a 200 €, que varia segons la gestió de residus de cada domicili
L’ajuntament d’Agramunt ha aprovat una revisió de la taxa de recollida d’escombraries per a l’any que ve que suposarà per a cada llar el pagament d’entre 140 i 200 euros anuals, ja que estableix un tram fix de cent euros i un altre de variable de quaranta a cent “que dependrà de les recollides registrades de les fraccions d’orgànica i de resta fetes durant l’any”, segons va informar el consistori.
La determinació d’aquest tram variable, va afegir, es determinarà “segons la correcta gestió dels residus de cada habitatge”. “Hem volgut incentivar el bon reciclatge i penalitzar aquells habitatges que no estan fent de manera correcta la recollida selectiva”, va assenyalar l’alcaldessa, Sílvia Fernàndez.
El ple en el qual es van debatre les taxes municipals per a l’exercici del 2026, celebrat aquest dijous, va acordar la congelació de l’IBI, de l’impost de circulació, de l’ICIO i de la plusvàlua, mentre que per a la resta dels tributs es va aprovar un augment equivalent a l’IPC.