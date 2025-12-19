Tàrrega reforçarà la vigilància policial a les zones de lleure nocturn
Especialment durant els dies de festes de Nadal. Es desplegarà un dispositiu conjunt entre Mossos d'Esquadra i Policia Local
L’ajuntament de Tàrrega reforçarà la vigilància a les zones de lleure nocturn a partir d’aquest cap de setmana i durant les festes de Nadal per garantir la seguretat ciutadana. Es desplegarà un dispositiu policial especial amb patrulles mixtes formades per la Policia Local i els Mossos d’Esquadra. Els agents controlaran l’exterior dels locals de lleure nocturn a l’hora de tancament i procediran a realitzar escorcolls per prevenir la tinença d’armes blanques i combatre així possibles delictes i agressions.
L’operatiu ja estava previst en el marc de les accions policials durant les festes, si bé ara s’incidirà sobretot en els establiments nocturns arran de la baralla registrada la matinada de diumenge passat en un local de l’avinguda de Catalunya, un succés que va avançar SEGRE després de la difusió d’un vídeo a les xarxes socials.
L’alcaldessa, Alba Pijuan, va explicar que “aquestes patrulles es portaran a terme fins passades les festes, ja que en les dates nadalenques augmenta la presència de gent i es registra més moviment a les zones de lleure nocturn. Tampoc no descartem que aquests dispositius continuïn després”. L’ajuntament va publicar ahir un vídeo de l’alcaldessa en el qual fa una crida “a disfrutar de les festes d’una forma tranquil·la, responsable i amb calma”.