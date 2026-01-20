Tres homes, un d'ells menor, detinguts per un robatori amb violència a Talladell
Els Mossos els han capturat gràcies al fet que van quedar registrats per les càmeres de vigilància d'un magatzem agrícola on van intentar robar
Els Mossos d'Esquadra han detingut a tres homes, un menor i els altres dos de 25 i 28 anys, per haver, presumptament, perpetrat un robatori amb força i danys.
Els fets han sigut de pel·lícula: divendres passat, en un magatzem agrícola de Talladell, els tres homes es van veure enxampats pel propietari, que hi tenia un sistema de videovigilància i, d'aquesta manera, va aconseguir arribar al recinte mentre trucava al 112. Un cop allà, el propietari va decidir tallar el pas als lladres col·locant el seu vehicle tallant l'única sortida del magatzem mentre arribaven els Mossos.
Els tres homes, en veure's sorpresos pel propietari, van intentar sortir envestint el cotxe que obstaculitzava la sortida, però no van aconseguir res. D'aquesta manera, van decidir sortir corrent pel camp, sense que els Mossos aconseguissin atrapar-los en aquell moment. La seua furgoneta, amb placa estrangera, va quedar-se al lloc, amb tot el material que havien robat.
Dos dies més tard, diumenge, una patrulla que estava a la benzinera de Fonolleres, a l'A-2, van veure un jove que portava la mateixa roba i pentinat d'un dels tres sospitosos, que havien captat les càmeres de seguretat. Després van veure que arribava un altre jove que coincidia amb la descripció d'un altre dels lladres. Es va activar llavors una operació per detenir-los, amb la que també van trobar, just a la gasolinera, el tercer integrant a l'interior d'una furgoneta plena d'estris relacionats amb robatoris amb força, com una cisalla i guants.
Els Mossos d'Esquadra van detenir els tres presumptes autors dels delictes de robatori amb força i van portar al menor a la Fiscalia de Menors. Els adults, un d'ells amb antecedents, van passar el dilluns a disposició judicial davant del Jutjat d'Instrucció de Cervera.