IA: intel·ligència aranesa

Dos joves aranesos han engegat una empresa que proposa noves aplicacions per a la intel·ligència artificial en sectors com la construcció i l’hostaleria. José Solà i David Santana van fundar el mes d’octubre passat Diip Artificial Intelligence i, des d’aleshores, han estat treballant en el desenvolupament d’aplicacions per a dos constructores de la província de Barcelona i per a l’hotel Val de Ruda, a Naut Aran.

Els seus primers projectes per al sector de la construcció tenen com a objectiu automatitzar tasques àrdues, rutinàries o simplement tedioses, com per exemple calcular el pressupost d’una obra en funció de superfícies i materials, o bé aixecar actes de reunions.

En canvi, a l’hotel aranès proven un assistent virtual que faciliti als clients fer comandes i reservar els serveis que ofereix l’establiment. En ambdós casos, busquen que sigui la màquina la que interpreti la voluntat de les persones, enlloc que aquestes hagin d’aprendre el maneig d’un programa informàtic.

Solà, originari de Casarilh, i Santana, d’Escunhau, van ser companys de col·legi. Van cursar estudis universitaris a Barcelona, el primer d’Enginyeria de Camins i el segon d’Economia. La seua activitat professional va derivar després cap a altres sectors, però ambdós van començar a temptejar les possibilitats que oferia la intel·ligència artificial en les seues respectives professions.

Aquest interès comú els va “Ara per ara té el seu domicili a Barcelona, que és on ha transcorregut fins ara la nostra carrera professional, però la possibilitat de treballar a distància fa que no descartem traslladar-nos a Aran en el futur”, va explicar Solà.

Un centre per a la innovació

De fet, el Conselh Generau d’Aran va posar en marxa el 2020 el centre Hèpic, un espai de coworking al municipi de Vielha e Mijaran que pretén afavorir la diversificació econòmica de la Val i la implantació d’empreses innovadores.

Així mateix, la vall ha estat els últims anys un banc de proves per al desenvolupament de tecnologies relacionades amb la ramaderia extensiva, les poblacions rurals i el medi natural en àrees de muntanya.

Alguns exemples són proves pilot de vigilància de ramats mitjançant dispositius GPS, el desplegament de sensors en rius per alertar davant d’avingudes o, més recentment, les primeres rutes aèries experimentals per repartir mitjançant drons medicaments i articles lleugers (vegeu les claus).

Altres iniciatives

L’empresa Pirineos Drone prova una ruta aèria per traslladar paquets lleugers amb drons entre Eth Pònt d’Arròs i Arres. Recórrer la carretera de 8 quilòmetres plena de revolts entre els dos pobles requereix uns 20 minuts, davant dels 5 minuts de vol. En un termini d’entre 3 i 5 anys esperen traslladar paquets de fins a 5 kg entre aquestes dos localitats, i més endavant arribar fins a 200 kg. Els fundadors d’aquesta firma viuen a Arres de Sus i van utilitzar aquests aparells per vigilar bestiar de la seua explotació familiar a Aran.

L'empresa d’enginyeria Arantec Enginheria, va destacar en el seu dia per instal·lacions de sensors en rius de muntanya per alertar davant d’avingudes i reduir el temps de resposta dels serveis d’emergències per evitar danys personals i reduir els materials. Des d’aleshores, aquesta firma amb seu a Aran ha desenvolupat altres solucions per mesurar risc d’allaus i riscos geològics, entre altres àmbits.

L’empresa tecnològica Ixorigue va participar el 2021 en una prova a Aran de control a distància de ramats, que va combinar collars amb dispositius GPS per als animals i antenes de ràdio per donar cobertura a les zones de pastures sense senyal de telefonia mòbil.