La nova recollida de residus, a concurs per 29 milions

El ple del Conselh Generau va aprovar ahir el concurs per adjudicar la recollida d’escombraries a Aran per un període de vuit anys, prorrogables fins a dos més. El contracte compta amb un pressupost de licitació de 29 milions d’euros, que ascendiria fins als 33 si l’empresa adjudicatària esgotés les pròrrogues. El nou sistema suposarà canviar els actuals contenidors per un sistema mixt, que combinarà la recollida porta a porta en les poblacions al peu de les carreteres N-230 i la C-28 com Vielha, Bossòst, Les i Arties, i contenidors amb clau als pobles en cotes més altes.

Les clàusules del concurs es van aprovar amb els vots a favor de l’equip de govern d’Unitat d’Aran (UA ), mentre que Convergència Aranesa (CA), a l’oposició, es va abstenir. Està previst que el procés per adjudicar el contracte comenci la setmana que ve, amb la publicació oficial de la licitació.

Aquesta inclourà tant el servei de recollida com obres per condicionar la planta de transferència de residus i habilitar al voltant d’una vintena d’àrees de contenidors amb pany allà on s’apliqui aquest sistema.

El conselhèr de Medi Ambient, Oriol Sala, va explicar que la nova recollida s’implantarà de forma gradual. Així, l’empresa adjudicatària mantindrà uns sis mesos el sistema actual abans de començar a aplicar el nou. Sala va avançar que el primer pas serà recollir porta a porta les escombraries de grans productors, com hotels, restaurants, comerços i supermercats. A partir d’aquí, es decidirà en cada moment quin serà el següent pas.

Per la seua part, la síndica d’Aran, Maria Vergés, va afirmar que la nova recollida haurà de contribuir a “millorar la imatge del territori i les dades de generació de residus per avançar cap a un futur més verd”. La Val es troba ara a la cua de la recollida selectiva juntament amb la Cerdanya. El Conselh Generau espera millorar-la i reduir els costos cada vegada més grans de traslladar escombraries sense separar a l’abocador supracomarcal de Fígols, a Tremp.