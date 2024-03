VÍDEO | Investiguen el brutal atac d'un os a un senglar a la Val d'Aran

Un os atacant i devorant un senglar. Aquesta escena és la que van poder gravar veïns de la Val d'Aran mentre circulaven de nit per una carretera secundària del Baish Aran, a uns cent metres de la població de Canejan, segons ha pogut saber SEGRE.

En l'atac es pot veure l'os com realitza diversos atacs al senglar fins matar-lo, i com el devora al mateix marge de la via.

El vídeo l'ha publicat al seu perfil d'Instagram la usuària FontanPuyol (cliqueu a la imatge inferior), i s'ha viralitzat a través de grups de WhatsApp.

Els agents de Medi Ambient del Conselh Generau d’Aran s’han desplaçat fins la zona i han trobat el senglar a mig consumir. Han recollit mostres biològiques de l’os així com del senglar per al seu anàlisis científic.

Amb les mostres recollides de l’os es realitzarà la identificació genètica d’aquest, per tal d’esbrinar de quin individu es tracta.