Consolidaran l'antic cine de Bossòst abans de donar-li nous usos

Tanca al voltant de l'edifici de l'antic cine per evitar danys en cas de despreniments.

L’ajuntament de Bossòst haurà de consolidar l’edifici de l’antic cine abans de donar nous usos a aquest edifici, adquirit al bisbat d’Urgell l’any passat. Ha arribat a ser de propietat municipal després de negociacions dels diferents consistoris amb la diòcesi al llarg de dos dècades, un llarg període en què no hi ha hagut intervencions per conservar aquest immoble. Això s’ha traduït en un deteriorament que afecta especialment la coberta de fusta, que presenta danys en diversos punts, segons van indicar fonts municipals.

El consistori ha instal·lat un clos al voltant de l’antic cine, flanquejat per l’escola i el poliesportiu. Aquesta tanca té com a finalitat evitar que els escolars o els usuaris de les instal·lacions esportives pateixin danys en cas que el vell immoble registri despreniments. L’alcaldessa, Montse de Burgos, va explicar que la prioritat serà revertir el deteriorament de l’immoble i que, de forma paral·lela, estudiaran com aprofitar l’espai en el seu interior.Per dur a terme aquests treballs, l’ajuntament compta en primer lloc amb una subvenció de 100.000 euros que el Conselh Generau d’Aran es va comprometre a adoptar durant el mandat anterior, sota el govern municipal d’UA.

L’alcaldessa va explicar que han plantejat aquesta qüestió a l’administració aranesa i que aquesta manté el seu compromís “sempre que donem continuïtat al projecte” de l’anterior consistori. Això implica una sala de projeccions audiovisuals (“una cosa que ja teníem pensat fer”, va dir la primera edil) i també un espai de coworking. De Burgos va expressar els seus dubtes sobre si això últim tindrà èxit a Bossòst, però es va avenir a posar-ho en marxa. Al marge de l’ajuda del Conselh, l’ajuntament preveu recaptar també fons per al vell cine a través del nou pla únic d’obres i serveis (Poum) de la Generalitat i sol·licitar aportacions a diferents departaments del Govern.