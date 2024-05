Obres per rehabilitar el pont sobre el riu Nere

L’ajuntament de Vielha ha donat llum verda al projecte per rehabilitar el pont per als vianants sobre el riu Nere a l’avinguda Pas d’Arró, que connecta la zona del Conselh i els jutjats amb la passarel·la de l’Espitau. L’alcalde, Juan Antonio Serrano (UA), va explicar que aquesta infraestructura requereix una actuació important per reparar danys que s’han anat detectant pel pas del temps, la climatologia i episodis naturals com les riuades. Fa un parell d’anys, es va portar a terme una inspecció de l’estructura que va ser construïda la dècada dels 80 del segle passat. Segons l’informe tècnic, tant els murs com els aparells de suport es troben en un bon estat general de conservació, encara que es va observar algun deteriorament i oxidació a l’armadura principal de l’estructura, a causa tant de l’antiguitat de l’obra com de la humitat i les baixes temperatures.

Serrano va apuntar que el projecte de rehabilitació preveu una inversió de 240.000 euros i la previsió de l’ajuntament és licitar les obres abans de finalitzar l’any. Va afegir que aquesta actuació s’ha inclòs en el pressupost municipal, encara que el consistori buscarà alguna subvenció per finançar aquests treballs. El projecte contempla la reparació general de les bigues de formigó, ja que aquesta infraestructura actua com a suport de multitud de canalitzacions de serveis, molts dels quals estan actualment sense ús. Serrano va apuntar que l’actuació ha de garantir la seguretat per als vianants que transitin pel pont i va destacar que precisament això “és el més important en un emplaçament on cada dia passa molta gent i amb una gran afluència de públic en vacances”.