Un nou atac de l'os se salda amb una ovella morta a Bagergue

Un nou atac de l'os a Aran s'ha saldat amb una ovella morta. En aquest cas l'atac es va produir la nit de diumenge a dilluns, en un corral situat a uns 20 minuts de Bagergue.

El ramat, format per uns vint caps, estava protegit per una tanca electrificada, però l'os la va saltar i es va menjar l'ovella més grossa, d'uns 35 kg., indica el propietari del ramat, Josep Tarrau, que explica que es tracta del primer atac d'aquest any però que ja n'ha patit una desena fins ara.