Els pagesos aixequen el tall de Bossòst i el trànsit torna a la normalitat a l'N-230 a la Val d'Aran

Un camió passant pel punt on els pagesos van tallar la carretera a Bossòst.Marta Lluvich / ACN

detail.info.publicated acn detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els pagesos no han esperat a les deu del matí i han aixecat el tall del Bossòst pocs minuts després de les nou. Un cop reoberta la carretera el pas de camions ha estat una constant. Diàriament, travessen la Val d'Aran per l'N-230 més de cinc-cents camions procedents o que es dirigeixen a França. Els pagesos francesos, que tallaven la frontera a la part francesa, a pocs quilòmetres de la població de Les, ja van aixecar el tall ahir dilluns a mitja tarda. El representant de Revolta Pagesa al tall de Bossòst, Gerard Cardona, ha dit que la protesta ha servit per fer sentir al govern espanyol les reclamacions del sector. Cardona ha destacat la importància de la creació d'un gremi de la pagesia catalana

Aquesta entitat que va néixer ahir dilluns serà "una organització independent, democràtica i, sobretot, lliure i transparent". Els talls de carreteres als punts fronterers ha estat "una diada històrica que serà recordada per la unió de tot el sector agrari del sud d’Europa en defensa de la pagesia", segons Revolta Pagesa.